Via Francigena del Sud, online il calendario con gli scatti realizzati dai pellegrini

E' online su www.laviafrancigenadelsud.it il calendario 2021 della Via Francigena realizzato dal Comitato/Associazione Via Francigena del sud che si occupa dell'accoglienza, tutela e valorizzazione del tratto francigeno direttrice traiana tratto Andria – Corato- Ruvo di Puglia – Bitonto .Il Calendario è stato presentato in data 4 gennaio 2021 presso la Chiesetta di Santa Lucia di Corato ubicata lungo la via Francigena ufficiale della Città.Il Calendario è un insieme di "scatti di pellegrini" che sono stati raccolti dal Comitato della Via Francigena del Sud durante il loro cammino 2020 e che attesta quanto i Pellegrini si sentano accolti e riconosciuti dal territorio che attraversano e visitano e a cui rimangono affezionati portando con sé "I bei ricordi".Il Calendario è concepito, anche,come una agenda ricca di date di festività legate alla nostra tradizione. E' un calendario innovativo perché è digitale ed è il primo calendario che con un link permette di promuovere il territorio in modo integrato, di effettuare alcuni approfondimenti per i più appassionati, e di conoscere la figura mistica di Luisa Piccarreta, la serva di Dio morta in odore di santità e per la quale è in atto il processo di beatificazione..Il Calendario è aggiornabile, per tanto chiunque volesse indicare delle festività può farlo scrivendo a coratoviafrancigena@libero.it.