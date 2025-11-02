I ladri immortalati dalle telecamere di videosorveglianza
I ladri immortalati dalle telecamere di videosorveglianza
Cronaca

Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga

L'intervento di una pattuglia della Vigilanza Giurata in un impianto in contrada Papparicotta. Indagano i Carabinieri

Corato - domenica 2 novembre 2025 9.10
Un vero e proprio boom. Il fortissimo interesse manifestato per i pannelli fotovoltaici installati nelle campagne di Corato sta diventando un tormentone. Sintomo, evidentemente, che dietro all'organizzazione dei vari furti, sempre più frequenti (due in appena tre giorni), vi possa essere un vero e proprio sodalizio criminale.

L'ennesimo colpo, dopo quello fra lunedì e martedì scorsi in contrada Bagnoli, è stato sventato ancora una volta dal personale della Vigilanza Giurata, all'interno di un impianto in contrada Papparicotta. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, due malviventi si sono introdotti all'interno di un impianto fotovoltaico, ma sono stati costretti alla fuga dal tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza con sede a Corato e dei Carabinieri, prontamente intervenuti in ausilio.

Grazie al sistema di controllo collegato in tempo reale alla centrale operativa, infatti, gli operatori della vigilanza hanno notato i movimenti sospetti dei due uomini a volto coperto che, dopo aver forzato la rete di recinzione ed essersi creati un varco, «hanno iniziato a muoversi tra i pannelli solari probabilmente con l'intento di trafugare materiale». Spesso l'ordine arriva da fuori. Le pattuglie si sono immediatamente portate sul posto, coordinate in tempo reale dalla centrale operativa.

All'arrivo delle guardie giurate, supportate poco dopo da una pattuglia della Stazione cittadina, «i due intrusi si sono dati alla fuga nei campi circostanti, facendo perdere le proprie tracce», mentre «sono in corso le indagini per individuare i responsabili». Al vaglio anche le immagini del circuito di videosorveglianza privato.
  • Vigilanza Giurata
  • Furti Corato
Furto di olive sventato in contrada San Luca
2 novembre 2025 Furto di olive sventato in contrada San Luca
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
2 novembre 2025 L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
Altri contenuti a tema
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Il colpo in via Gravina, ad angolo con via Palermo. Il bottino ammonta a pochi spiccioli e alcuni prodotti, indagano i Carabinieri
Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vigilanza Giurata
Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Un mese di vigilanza intensiva, ma spaccio e microcriminalità resistono agli sforzi delle forze dell'ordine
1 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Intorno alla mezzanotte ignoti hanno forzato la serranda e agito indisturbati. Sul posto i carabinieri.
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato L'episodio in un terrno agricolo in contrada Torre Mascoli, malviventi in fuga dopo l'intervento della Metronotte
Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo È successo ieri pomeriggio in via Cairoli: svaligiato il registratore di cassa. Derubato anche il negozio Rossoharmonia
Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Il fenomeno non accenna ad esaurirsi: a scoprirle sono stati i Carabinieri Forestali, sul posto anche i Vigili del Fuoco
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa È successo in via Orlando. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo, al vaglio le telecamere della zona
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
1 novembre 2025 Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
1 novembre 2025 Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
1 novembre 2025 Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
31 ottobre 2025 Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.