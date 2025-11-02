Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga

Un vero e proprio boom. Il fortissimo interesse manifestato per i pannelli fotovoltaici installati nelle campagne di Corato sta diventando un tormentone. Sintomo, evidentemente, che dietro all'organizzazione dei vari furti, sempre più frequenti (due in appena tre giorni), vi possa essere un vero e proprio sodalizio criminale.L'ennesimo colpo, dopo quello fra lunedì e martedì scorsi in contrada Bagnoli, è stato sventato ancora una volta dal personale della, all'interno di un impianto in contrada Papparicotta. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, due malviventi si sono introdotti all'interno di un impianto fotovoltaico, ma sono stati costretti alla fuga dal tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza con sede a Corato e dei, prontamente intervenuti in ausilio.Grazie al sistema di controllo collegato in tempo reale alla centrale operativa, infatti, gli operatori della vigilanza hanno notato i movimenti sospetti dei due uomini a volto coperto che, dopo aver forzato la rete di recinzione ed essersi creati un varco, «hanno iniziato a muoversi tra i pannelli solari probabilmente con l'intento di trafugare materiale». Spesso l'ordine arriva da fuori. Le pattuglie si sono immediatamente portate sul posto, coordinate in tempo reale dalla centrale operativa.All'arrivo delle guardie giurate, supportate poco dopo da una pattuglia dellacittadina, «i due intrusi si sono dati alla fuga nei campi circostanti, facendo perdere le proprie tracce», mentre «sono in corso le indagini per individuare i responsabili». Al vaglio anche le immagini del circuito di videosorveglianza privato.