Le videocamere della Vigilanza Giurata
Le videocamere della Vigilanza Giurata
Cronaca

Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma

I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vigilanza Giurata

Corato - mercoledì 29 ottobre 2025 10.29
Ignoti hanno tentato il furto all'interno di un grande campo fotovoltaico nel territorio comunale di Corato. È accaduto nella notte fra lunedì e martedì scorsi, nelle campagne della città, in un fondo in contrada Bagnoli. Il sistema di allarme s'è attivato, allertando la centrale operativa dell'istituto di sicurezza Vigilanza Giurata.

Sono stati gli addetti al controllo delle videocamere della struttura, collegate con la centrale operativa, a notare l'intrusione di tre individui a volto rigorosamente coperto nell'impianto. Dopo avere praticato un taglio alla rete di recinzione, danneggiandola, i malviventi hanno provato ad introdursi all'interno del sito, ma i loro movimenti non sono sfuggiti agli operatori dell'istituto di vigilanza di Corato che hanno subito dato l'allarme a tutte le pattuglie dislocate sul territorio cittadino.

Nel giro di pochi minuti, dunque, due di queste hanno raggiunto l'impianto fotovoltaico, costringendo i banditi alla fuga prima che potessero manomettere alcuni cavi: i ladri, infatti, non avendo tempo, sono stati costretti alla fuga dall'arrivo delle pattuglie, evitando un danno rilevante alla produzione di energia ed al sistema dell'impianto. Le ricerche dei tre fuggitivi, effettuate nell'immediatezza dei fatti, hanno avuto esito negativo: dei ladri nessuna traccia, sono riusciti a dileguarsi.

Non hanno dunque asportato il materiale e sono scappati a mani vuote, favoriti dall'oscurità. Dell'accaduto sono stati informati i Carabinieri della locale Stazione a cui è adesso affidata l'attività investigativa. Al vaglio degli investigatori proprio le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza del campo fotovoltaico.
  • Vigilanza Giurata
  • Furti Corato
La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento
29 ottobre 2025 La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento
Corato riconosciuta "città d'arte " il turismo vola con una crescita a doppia cifra
29 ottobre 2025 Corato riconosciuta "città d'arte" il turismo vola con una crescita a doppia cifra
Altri contenuti a tema
Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Un mese di vigilanza intensiva, ma spaccio e microcriminalità resistono agli sforzi delle forze dell'ordine
1 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Intorno alla mezzanotte ignoti hanno forzato la serranda e agito indisturbati. Sul posto i carabinieri.
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato L'episodio in un terrno agricolo in contrada Torre Mascoli, malviventi in fuga dopo l'intervento della Metronotte
Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo È successo ieri pomeriggio in via Cairoli: svaligiato il registratore di cassa. Derubato anche il negozio Rossoharmonia
Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Il fenomeno non accenna ad esaurirsi: a scoprirle sono stati i Carabinieri Forestali, sul posto anche i Vigili del Fuoco
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa È successo in via Orlando. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo, al vaglio le telecamere della zona
Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata La prima è stata recuperata a Corato, la seconda nelle campagne di Terlizzi, una vera e propria officina a cielo aperto
Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina L'episodio è accaduto questa mattina, poco prima delle ore 09.00. Nessuno, almeno apparentemente, è rimasto ferito
Torna Vini e Vinili a Corato
29 ottobre 2025 Torna Vini e Vinili a Corato
Quattro nuove intitolazioni di strade e piazze tra sport, ricordo e arti
29 ottobre 2025 Quattro nuove intitolazioni di strade e piazze tra sport, ricordo e arti
I nove volti coratini candidati alle regionali 2025
28 ottobre 2025 I nove volti coratini candidati alle regionali 2025
Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
28 ottobre 2025 Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
28 ottobre 2025 Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
28 ottobre 2025 «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
28 ottobre 2025 Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
27 ottobre 2025 Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.