Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma

Ignoti hanno tentato il furto all'interno di un grande campo fotovoltaico nel territorio comunale di Corato. È accaduto nella notte fra lunedì e martedì scorsi, nelle campagne della città, in un fondo in contrada Bagnoli. Il sistema di allarme s'è attivato, allertando la centrale operativa dell'istituto di sicurezzaSono stati gli addetti al controllo delle videocamere della struttura, collegate con la centrale operativa, a notare l'intrusione di tre individui a volto rigorosamente coperto nell'impianto. Dopo avere praticato un taglio alla rete di recinzione, danneggiandola, i malviventi hanno provato ad introdursi all'interno del sito, ma i loro movimenti non sono sfuggiti agli operatori dell'istituto di vigilanza di Corato che hanno subito dato l'allarme a tutte le pattuglie dislocate sul territorio cittadino.Nel giro di pochi minuti, dunque, due di queste hanno raggiunto l'impianto fotovoltaico, costringendo i banditi alla fuga prima che potessero manomettere alcuni cavi: i ladri, infatti, non avendo tempo, sono stati costretti alla fuga dall'arrivo delle pattuglie, evitando un danno rilevante alla produzione di energia ed al sistema dell'impianto. Le ricerche dei tre fuggitivi, effettuate nell'immediatezza dei fatti, hanno avuto esito negativo: dei ladri nessuna traccia, sono riusciti a dileguarsi.Non hanno dunque asportato il materiale e sono scappati a mani vuote, favoriti dall'oscurità. Dell'accaduto sono stati informati idellaa cui è adesso affidata l'attività investigativa. Al vaglio degli investigatori proprio le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza del campo fotovoltaico.