Violenza in città, Piarulli: "Ho chiesto un incontro urgente col sindaco"

Sull'episodio criminoso verificatosi nel pomeriggio di ieri in cui è rimasto ferito un uomo noto alle forze dell'ordine, è intervenuta la sen. Piarulli con una nota che di seguito pubblichiamo."Apprendo dagli organi di stampa dell'ennesimo episodio di violenza accaduto ieri a Corato nei pressi di via Tuscolana in cui un pregiudicato è stato gambizzato. Nel recente passato mi sono occupata dell'escalation di violenza nella nostra città presentando delle interrogazioni formali. In questo momento ho chiesto un incontro urgente con il Sindaco e con l'assessore competente al fine di promuovere un'attività coordinata per arginare questa piaga che in questo momento si aggiunge alla preoccupante emergenza sanitaria che sta piegando anche la nostra comunità in modo significativo. Sarà mia cura aggiornare i coratini sui risultati dell'incontro che auspico sia calendarizzato con estrema urgenza".Senatrice Angela Bruna Piarulli – Movimento 5 Stelle