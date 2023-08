Giornata Mondiale del Creato, l'appuntamento con Vivere In

in occasione della 19a Giornata Nazionale del Creato il Movimento "Vivere In" rinnova il suo appuntamento di condivisione dedicato alla riscoperta della preziosità e la meraviglia di essere parte dell'universo."....perché abbondi nuovamente la vita!" è il tema di quest'anno, che oltre ad essere una citazione, vuole essere un auspicio, un invito a sentirsi parte di una dinamica di custodia e cittadinanza attiva per quella che Papa Francesco ha definito la "casa comune", partendo da gesti quotidiani che possano moltiplicarsi anche a favore della giustizia e la pace.La serata, patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel programma dell'estate cittadina "Sei la mia città", si terrà Giovedì 31 Agosto 2023- ore 19.45 presso il Cortile dell'Ass.ne Vivere In - Via Giappone, 40.L'evento vede quest'anno l'intervento della Prof.ssa Maria Giovanna Peschechera - Docente di Scienze Naturali, Chimica e Biologia dell'IISS"Dell'Aquila -Staffa" di Trinitapoli (BT) che ci guiderà in un percorso divulgativo fatto anche di soluzioni e punti da cui poter ripartire.Ci sarà anche il contributo di chi già opera in maniera attiva sul territorio provinciale con azioni di rimboschimento in modo scientifico come "Autoctoni - Rimboschimenti di comunità" con il suo Presidente Roberto Eduardo Maria Mazzarago.Sarà possibile infine, grazie al supporto di "Promoflora", adottare una piantina, anche semmai già destinata al ritiro dal mercato, come piccolo gesto per contrastare "l'economia dello scarto" anche nei confronti della natura.