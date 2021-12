Torna "Aspettando la Befana", l'iniziativa di Vivere In

Anche quest'anno torna "Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà", il tradizionale appuntamento arrivato alla 19a Edizione e che si svolgerà mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 17:15 presso "Vivere In" - Via Giappone 40 - Corato.Le calze personalizzate che la Befana in persona consegnerà per l'occasione doneranno un sorriso ai bambini delle Missioni che "Vivere In" cura in Centro America, area adesso fortemente colpita dalla crisi sanitaria e da un aggravarsi della povertà causati dall'epidemia.Per informazioni e per prenotazioni si può chiamare i numeri 080.3720845 - 329.3338919.L'iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti-covid, consentendo l'accesso con mascherina e Super Green Pass.