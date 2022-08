Il movimento "Vivere in" di Corato, in collaborazione con l'osservatorio astronomico "Andromeda", ha promosso l'evento "Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita...", che si terrà in occasione della 17a Giornata nazionale del Creato.La serata, patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel programma dell'estate cittadina "Sei la mia città", avrà luogo mercoledì 31 agosto, a partire dalle ore 20 nel cortile della sede dell', in via Giappone, 40, ed è pensata come un'esperienza per riscoprire insieme la preziosità e la meraviglia di essere parte dell'universo.L'iniziativa sarà un percorso dove le riflessioni animate dal gruppo giovanissimi di "Vivere In" faranno da "stelle guida" verso il momento centrale della serata che i ragazzi dell'osservatorio "Andromeda" regaleranno ai partecipanti con il loro sguardo scientifico e curioso verso le galassie e le scoperte astronomiche e su come tutto ciò sia strettamente legato anche alle vite di ciascuno.Al momento divulgativo seguirà l'osservazione per il pubblico presente, sempre guidata dal team dell'Osservatorio.