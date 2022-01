Lo sguardo e il cammino dei Re Magi nell'Arte

Il Movimento "Vivere In" ha il piacere di presentare l'iniziativa "I Re Magi nell'Arte" che si terrà martedì 4 gennaio 2022 - ore 18.30 presso il Cenacolo "Vivere In" - Via Giappone, 40.L'evento, patrocinato dal Comune di Corato ed inserito nel cartellone culturale "Natale Desiderato", sarà un excursus artistico sulla manifestazione di Dio all'uomo, senso profondo della solennità dell'Epifania, vista attraverso lo sguardo ed il cammino dei Re Magi verso Betlemme ricordato dal Vangelo di Matteo: "Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo".Guideranno questo percorso con i loro interventi il Prof. Vincenzo De Mitri e la Prof.ssa Pinuzza Malcangi, intervallati dagli intermezzi musicali del M° Gennaro Sibilano.In pieno rispetto delle norme anti covid-19 Super Green Pass e mascherina FFP2 saranno obbligatori per i partecipanti.