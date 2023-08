Vivere In, veglia della Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria in Cielo

In occasione della *Solennità dell'Assunzione della Vergine Maria in Cielo*il Movimento di Spiritualità "Vivere In" insieme alla Parrocchia "Maria SS.Incoronata" ed in collaborazione con la Pro Loco "Quadratum" organizzaanche quest'anno la *Veglia di Preghiera e la Celebrazione Eucaristica*.Il Movimento "Vivere In" riflette su questa Solennità con uno spessoreparticolare. Infatti, riprendendo la riflessione pubblicata quest'anno:*"Siamo certi, infatti, che in Maria, intimamente legata al mistero disalvezza del Figlio di Dio, Gesù Cristo, pienamente conforme a Lui, hatrovato compimento il percorso di vita al quale ogni uomo è chiamato.**Mentre contempliamo la sua glorificazione in corpo e anima, siamo certiche anche noi siamo in cammino verso la pienezza della vita, "trasformatinella medesima immagine, di gloria in gloria" (2 Cor 3,18). L'interacreazione, che oggi è affidata alla nostra cura, è orientata del resto allaricapitolazione in Cristo Gesù.**Festa di sacralità cosmica è quella checelebriamo, festa di gloria di tutto il creato!"*La celebrazione si svolgerà presso la Parrocchia "Maria SS. Incoronata" *Lunedì14 Agosto 2023 – ore 19.00*. Presiederà la funzione il Parroco don GiuseppeLobascio.