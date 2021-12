Cammino di Avvento al Cenacolo “Vivere In” di Corato

Nel cammino di Avvento, i cenacoli della Diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie hanno previsto un Pomeriggio di Spiritualità sul tema "…perché il cuore non si appesantisca" (Lc 21, 34-36).Anche il Cenacolo "Vivere In" di Corato aderisce all'iniziativa di Avvento con un momento di meditazione e celebrazione eucaristica, presieduta da don Peppino Lobascio – Rettore Chiesa Matrice, che si terrà questa sera nella sede di Via Giappone, 40 alle ore 17.30.Green Pass e mascherina obbligatori per i partecipanti.Chi pensa di partecipare può contattare i numeri: 080.3720845; 329.3338919