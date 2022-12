Fervono i preparativi, a Corato, per la ventesima edizione dell'evento "Aspettando la Befana - magia di una fiaba, incanto di bontà".Giovedì 5 gennaio, alle ore 17:15, nella sede del Cenacolo "Vivere in" di via Giappone, 40, in un momento di festa, la Befana distribuirà ai bambini iscritti una calza personalizzata. Il ricavato della festa contribuirà a sostenere l'iniziativa promossa dal Vaticano "Una maglietta per l'Ucraina" finalizzata all'acquisto di indumenti termici.Per informazioni e prenotazioni (entro il 2 gennaio) sarà possibile contattare i numeri 080/3720845 e 329/3338919.Con "Vivere in" hanno collaborato alla realizzazione dell'appuntamento i fedeli della parrocchia di Santa Maria Greca e in particolare i volontari della Caritas parrocchiale.