Vivere In riflette sulla "Aperuit Illis" di Papa Francesco

Il Cenacolo "Vivere In" di Corato, insieme all'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e la Zona Pastorale "San Cataldo", presenta un'iniziativa sulla lettera apostolica in forma di motu proprio "Aperuit illis" con la quale il Santo Padre Francesco istituisce la Domenica della Parola di Dio.«Il Movimento Vivere In ha accolto con profonda emozione questa istituzione, vista la propria radice fondativa legata alla Parola di Dio che si è fatta carne e ha fatto dell'uomo la sua tenda.Da qui l'idea di voler condividere questo invito all'approfondimento nella riflessione come nell'Eucarestia, momento più sublime di ascolto e compenetrazione nel Mistero» dichiarano.L'appuntamento è per Sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 18.30 presso Chiesa Matrice.Il programma dell'evento prevederà:ore 18.30 - S. Messa presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzoore 19.30 - Interventi:Prof. Palma Camastra - Movimento "Vivere In"Avv. Piero Cervellera - Segretario della Consulta Diocesana del LaicatoConclusioni: S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie