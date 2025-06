Il Pellegrinaggio alla Chiesa giubilare cittadina conclude "Chiavi di lettura"

L'itinerario "Chiavi di lettura nell'anno giubilare 2025" volge al termine con il pellegrinaggio alla Chiesa giubilare cittadina.Pensato come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale, l'evento itinerante ha suscitato interesse e ha permesso di entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Mercoledì 25 Giugno 2025 alle ore 19.30 ci sarà l'ultima tappa di questa iniziativa voluta dal cenacolo coratino del Movimento "Vivere In", in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo": ci si ritroverà partendo da Via Madonna della Nova (alle spalle dei Tabacchi di Piazza Cesare Battisti, dov'è presente l'edicola votiva mariana) passando per Chiostra D'Onofrio per arrivare a Chiesa Matrice, Duomo di Santa Maria Maggiore e chiesa giubilare cittadina.Guiderà questo momento semplice ed intenso di preghiera e riflessione don Antonio Maldera, Coordinatore Pastorale Zonale.Presiederà il momento di preghiera in Chiesa Matrice don Gino De Palma, Rettore del Duomo cittadino.