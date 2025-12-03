"Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In"

Maria, dono dell'umanità | Dott.ssa Marisa Parato - Presidente del Movimento "Vivere In"

I volti di Maria | Prof. Vincenzo De Mitri - Docente di arte e dirigente scolastico

Il cenacolo coratino del Movimento "Vivere In", in occasione della prossima Solennità dell'Immacolata, propone una serata sul tema "Maria volto del Dono" che si terrà giovedì 4 dicembre - ore 18.30 presso lo stesso cenacolo sito in Via Giappone, 40.L'iniziativa prende spunto dalla prospettiva che "Vivere In" ha da sempre dato a questa ricorrenza, indicandola come Festa del Dono: "La Chiesa ci presenta Maria come una creatura umana arricchita di tutti i doni di grazia a cui noi possiamo far ricorso nella nostra esistenza. Ella, preservata dal peccato, è il dono che Dio-Padre donandoci suo Figlio, ha fatto all'umanità. Nello stesso tempo, è il dono che l'umanità fa a sé stessa e a Dio in quell'anelito di purezza e integrità inscritto nella esistenza di ciascuno."La serata cercherà dunque di tracciare il "ritratto" di Maria sia da un punto di vista spirituale che artistico, grazie ad un dialogo a due voci.Interverranno: