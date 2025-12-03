Religione
"Maria volto del Dono", giovedì incontro al cenacolo coratino del Movimento "Vivere In"
La serata cercherà di tracciare il "ritratto" di Maria sia da un punto di vista spirituale che artistico
Corato - mercoledì 3 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il cenacolo coratino del Movimento "Vivere In", in occasione della prossima Solennità dell'Immacolata, propone una serata sul tema "Maria volto del Dono" che si terrà giovedì 4 dicembre - ore 18.30 presso lo stesso cenacolo sito in Via Giappone, 40.
L'iniziativa prende spunto dalla prospettiva che "Vivere In" ha da sempre dato a questa ricorrenza, indicandola come Festa del Dono: "La Chiesa ci presenta Maria come una creatura umana arricchita di tutti i doni di grazia a cui noi possiamo far ricorso nella nostra esistenza. Ella, preservata dal peccato, è il dono che Dio-Padre donandoci suo Figlio, ha fatto all'umanità. Nello stesso tempo, è il dono che l'umanità fa a sé stessa e a Dio in quell'anelito di purezza e integrità inscritto nella esistenza di ciascuno."
La serata cercherà dunque di tracciare il "ritratto" di Maria sia da un punto di vista spirituale che artistico, grazie ad un dialogo a due voci.
Interverranno:
Interverranno:
- Maria, dono dell'umanità | Dott.ssa Marisa Parato - Presidente del Movimento "Vivere In"
- I volti di Maria | Prof. Vincenzo De Mitri - Docente di arte e dirigente scolastico