"Esci dalla tua terra": il nuovo incontro del Movimento Vivere In

Dopo aver vissuto la trepidante attesa e l'emozione dell'elezione di Papa Leone XIV, ilrecupera l'appuntamento numero 3 per l'itinerarioL'iniziativa, in collaborazione con la, è stata fortemente voluta dal cenacolo cittadino dele pensata come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Questo nuovo incontro si terrà mercoledì 14 maggio, alle ore 19.30, nel salone parrocchiale "S.M. Greca" in Via Leonello. Avrà come temae sarà guidato da. Sacerdote della Parrocchia Santa Maria Greca Corato, è anche referente diocesano per il Giubileo 2025.Il programma prevederà ancora altri due appuntamenti tra maggio e giugno 2025 in diverse location cittadine, a cui seguirà una tappa finale con il pellegrinaggio alla chiesa giubilare cittadina, ossia la Chiesa Matrice.