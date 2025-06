Per "Chiavi di lettura" un nuovo appuntamento con don Francesco Lattanzio e l'Arcivescovo S.E. Mons. D'Ascenzo

L'iniziativa, in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo", è stata fortemente voluta dal Cenacolo cittadino del Movimento "Vivere In" e pensata come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Accolto con interesse e partecipazione, l'evento itinerante è stato pensato per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Questo nuovo incontro si terrà Giovedì 12 Giugno 2025 - ore 19.30 presso il Cenacolo di "Vivere In" in Via Giappone, 40 e sarà guidato da don Francesco Lattanzio. Sacerdote, attualmente Viceparroco della Parrocchia "S. Giuseppe".Interverrà in questa occasione S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie.Dopo questo quinto appuntamento seguirà a fine Giugno la tappa finale con il pellegrinaggio alla Chiesa giubilare cittadina Chiesa Matrice.