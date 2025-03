Chiavi di lettura inizia l'itinerario di incontri con il Prof. Paolo Farina

Giovedì 13 Marzo 2025 alle ore 19.00 inizia presso la Biblioteca Comunale "Imbriani" di Corato l'itinerario di incontri "Chiavi di Lettura nell'anno giubilare 2025".La manifestazione, fortemente voluta dal Cenacolo cittadino del Movimento "Vivere In", è pensata come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.L'iniziativa, in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo", vedrà come prima voce il Prof. Paolo Farina sul tema "Quale senso ha il Giubileo oggi?"Laureato in lettere classiche, ha conseguito un dottorato in teologia dommatica presso la Pontificia università Lateranense di Roma. Dal 2020 è dirigente scolastico del CPIA BAT "Gino Strada". Dal 2014 direttore della testata online "Odysseo, navigatori della conoscenza". Giornalista e autore di diverse pubblicazioni tra cui "Simone Weil, la ragionevole follia d'amore". Ha pubblicato nel 2023 "Cento (e uno) caffè con Dante", un commento a ciascuno dei cento canti della Divina Commedia nello spazio di un caffè.Il Movimento "VIvere In" ringrazia per la disponibilità dell'Auditorium della Biblioteca Comunale "Imbriani" il Comune di Corato ed in particolare l'Assessorato alle Politiche Culturali.