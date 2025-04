Xylella fastidiosa, nuova pianta infetta cresce la preoccupazione

La recente scoperta di una pianta infetta da Xylella fastidiosa in agro di Minervino Murge accende nuovamente i riflettori su una problematica che ha segnato duramente l'agricoltura pugliese, in particolare il settore olivicolo. A esprimere forte preoccupazione è Tommaso Loiodice, presidente nazionale dell'Unapol, che lancia un appello alla tempestività e alla prevenzione."Mi auguro sia un caso isolato – dichiara Loiodice – e che si intervenga subito con l'eradicazione della pianta colpita e di quelle circostanti, come avvenne già cinque anni fa nel vivaio di Canosa di Puglia". Il riferimento è a un precedente episodio di infezione prontamente gestito grazie all'intervento delle autorità competenti.Loiodice sottolinea l'importanza del monitoraggio costante e capillare del territorio, in particolare in un raggio di 2,5 chilometri dal focolaio e nell'intera area della provincia Bari-BAT. "La Regione Puglia – afferma – ha già dimostrato grande attenzione e operatività, e ringrazio l'assessore Pentassuglia e il dipartimento per l'impegno. Tuttavia, non basta".Il presidente Unapol invita anche i comuni e la Città Metropolitana ad assumersi responsabilità concrete, a partire da misure di prevenzione da tempo discusse, come la pulizia di bordi stradali, parchi pubblici e aree agricole abbandonate. "Terreni infestati da erbe spontanee rappresentano un habitat ideale per la sputacchina, insetto vettore del batterio – avverte –. Serve un'azione decisa, anche attraverso ordinanze sindacali contro i proprietari di terreni in stato di abbandono".Loiodice conclude con un richiamo alla responsabilità collettiva: "Non possiamo permetterci il lusso di affrontare il problema con superficialità. La Xylella è una minaccia reale e concreta: fermarla significa proteggere l'economia agricola, il paesaggio e l'identità stessa della nostra terra".