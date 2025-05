L'agricoltura coratina alla prova del futuro xylella e oleoturismo al centro del dibattito Partito Democratico

Il futuro dell'agricoltura coratina sarà il tema centrale di un incontro organizzato dal Partito Democratico di Corato e dai Giovani Democratici Corato.L'evento, intitolato "L'agricoltura locale alla prova del futuro: il rischio Xylella e le opportunità dell'Oleoturismo", si terrà oggi venerdì 23 maggio alle ore 19.00 presso il Salone della Chiesa San Giuseppe in Via del Prete a Corato.L'iniziativa si propone come un'occasione fondamentale per confrontarsi sulle sfide più urgenti che colpiscono il territorio, in primis il rischio Xylella, ma anche per esplorare le nuove opportunità legate al mondo agricolo e turistico, con un focus particolare sull'oleoturismo.Un parterre di esperti del settore, rappresentanti politici e operatori locali guiderà i partecipanti in un percorso di approfondimento che toccherà i temi della prevenzione, dell'innovazione e del rilancio del comparto olivicolo.Tra gli illustri intervenuti, spiccano figure di rilievo come Francesco Paolicelli, consigliere regionale e presidente della commissione agricoltura, e Donato Boscia, fitopatologo e dirigente del CNR Bari, che forniranno preziosi contributi sul fronte della ricerca e delle politiche agricole.Saranno presenti anche Salvatore Infantino dell'Osservatorio Fitosanitario Puglia, coordinatore del monitoraggio Xylella, e Tommaso Loiodice, Presidente Unapol, per offrire una panoramica sulle strategie di controllo e le prospettive del settore.Non mancheranno le voci degli operatori locali, con l'intervento di Maria Rosa Arbore di Terre di Coratina, che porterà l'esperienza diretta delle aziende del territorio.Chiuderà la lista degli interventi il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, a sottolineare l'importanza che l'amministrazione comunale attribuisce a queste tematiche.L'incontro sarà introdotto da Gennaro Caldara dei Giovani Democratici Corato e moderato dal giornalista Giuseppe Di Bisceglie, garantendo un dibattito articolato e informativo.La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare, insieme agli operatori del settore agricolo e ai portatori di interesse locale.L'evento rappresenta un'opportunità unica per fare rete, informarsi e contribuire attivamente alla costruzione del futuro dell'agricoltura a Corato.