Adriatica Industriale Basket Corato, le Disposizioni organizzative per il derby contro Ruvo

In occasione del big match di domenica prossima alle ore 18 al PalaLosito contro Ruvo di Puglia la società Adriatica Industriale Corato comunica le seguenti disposizioni organizzative:



È indetta la giornata ProCorato con il costo del biglietto che sarà di 10 euro (ridotto 5 euro). Non saranno validi gli abbonamenti o gli accrediti di nessun tipo.



Gli abbonati avranno diritto di prelazione sull'acquisto del tagliando da esercitarsi nell'intera giornata di martedi 3 gennaio 2023 presso l'agenzia dell'Assicurazione Cattolica di Corato in via Matteo Renato Imbriani dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.



Per chi non è abbonato la prevendita si effettuerà presso l'agenzia dell'Assicurazione Cattolica di Corato in via Matteo Renato Imbriani da mercoledi a venerdi dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 mentre nella sola mattinata di sabato dalle ore 9 alle ore 12. Saranno venduti tagliandi fino ad esaurimento posti.



I biglietti destinati ai tifosi ospiti sono già stati consegnati nelle mani della società Ruvo di Puglia quindi si invitano i sostenitori ruvesi a chiederne conto alla propria dirigenza. Non saranno venduti biglietti a tifosi della formazione ospite.



I biglietti venduti saranno nominativi, quindi all'acquisto del biglietto ed al momento della verifica dello stesso all'ingresso del palazzetto, il possessore del tagliando dovrà esibire un proprio documento d'identità valido.



Non sarà possibile cedere il proprio biglietto a nessuno e, a chi verrà trovato con un biglietto non proprio o a chi sarà sprovvisto del documento d'identità all'atto dell'ingresso nel palazzetto sarà vietato l'ingresso.



L'apertura dei cancelli è fissata domenica a partire dalle ore 17.