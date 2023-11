Adriatica Industriale Virtus Corato, ecco l'esordio in campionato

Dopo settimane di allenamenti ed amichevoli è finalmente arrivato il primo impegno ufficiale per l'Adriatica Industriale Virtus Corato. I ragazzi di coach Felice Carnicella inizieranno infatti sabato il campionato di Divisione Regionale 2, che altro non è che la vecchia Promozione nella sua nuova denominazione.L'esordio sarà in trasferta, sabato 11 novembre alle ore 18,30, sul parquet del PalaRusso di Foggia, contro una delle tre compagini della città del capoluogo dauno. Si tratta della Virtus Basket Foggia di coach Fabio Ferraretti, che gli appassionati di basket coratino sicuramente ricorderanno con piacere e nostalgia in maglia neroverde.Un match che i coratini di capitan De Palma non vedono l'ora di giocare dopo aver tanto lottato lo scorso anno per essere qui. Una gara che comincerà a raccontare qualcosa di questa squadra la cui intelaiatura, come quella dei suoi avversari, è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto all'anno scorso. I nuovi Resta e Papagni si sono già ben integrati nel gruppo biancoblu e sono pronti a dar battaglia contro un'altra bella realtà del panorama cestistico pugliese come Foggia, anch'essa di biancoblu vestita e con un progetto ambizioso ed interessante che merita di non essere preso sottogamba. Squadra giovane anche quella foggiana, sconfitta lo scorso anno in Finale Promozione da Manfredonia, ma molto arrembante e vogliosa anch'essa di far bene alla prima, specie davanti al proprio pubblico.Per l'Adriatica Industriale Virtus Corato subito un bel test dunque per cominciare a lasciare il segno anche in questo campionato. Dirigeranno la gara, in programma ripetiamo sabato 11 novembre a Foggia alle ore 18,30, i signori Lanotte di Cerignola (FG) e Francavilla di Barletta.