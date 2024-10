Nel turno infrasettimanale il Basket Corato cede in casa del Canosa

Turno infrasettimanale amaro per la Fas Basket Corato che manca ancora l'appuntamento con i primi due punti stagionali e perde sul parquet di Canosa una partita comandata e ben giocata nei primi 20 minuti e poi sfuggita di mano nella ripresa. 97-84 il punteggio finale per i padroni di casa di coach Niki Ceci.Il primo punto del match in avvio è di Giovinazzo su tiro libero. Dopo il 2-3 iniziale è Lomello a dare la prima scossa alla gara con 5 punti su 6 segnati. Corato a suon di triple e contropiedi scappa sul 4-11 e costringe al timeout coach Ceci. Jelic al rientro con 5 punti in fila dilata il vantaggio sul 6-16 dopo 6 minuti. Parziale di 10-0 dei coratini continua poi sino al 6-21 prima che Cerruti da 3 sblocchi Canosa. A sua volta proprio i locali trovano un 7-0 Canosa e costringono stavolta Gattone al timeout Corato sul 13-21. Al rientro fa finalmente il suo debutto in maglia coratina Nonkovic che trova subito il suo primo punto neroverde e blocca il break dei canosini. Chiusura di quarto con Canosa che sulla sirena trova i punti del 19-27 con cui si va alla prima pausa.Apertura di secondo quarto con Canosa che torna subito nel match con un parziale in avvio di 8-2 grazie alla tripla di Biasich. La partita è meno spettacolare dal punto di vista realizzativo. Si segna meno ma Corato rimane avanti rintuzzando il ritorno ofantino (31-35 al 16esimo). La gara rimane equilibrata ed il tema tattico del match non cambia con Corato che prova la fuga e Canosa che recupera (parziale di 6-0 locale che porta il punteggio sul 37-41). Si arriva così all'intervallo lungo con gli ospiti avanti 38-43.Terzo quarto che inizia con un canestro coratino ma Canosa risponde subito presente. I padroni di casa confezionano un break micidiale, sono più reattivi e grintosi in difesa e segnano di più in attacco tanto che, con una tripla di Biasich, trovano il pareggio a quota 45 rimettendo il match in totale equilibrio. Nei minuti successivi i locali non si fermano e la coppia Karavdic - Biasich trascina i locali al primo vantaggio del match (54-51 al 26'). Canosa continua a crederci e con ancora una tripla dello scatenato Biasich vola sul 60-53. Corato prova a rientrare ma Canosa è galvanizzata e spinta dal suo caloroso pubblico risponde colpo su colpo e mantiene il vantaggio. Le triple di Cerruti da una parte e Lomello dall'altra vivacizzano la gara (64-58). Corato però sul pià bello non trova piu la via del canestro e Canosa allunga sino alla doppia cifra di vantaggio con cui si chiude il terzo quarto (69-58).Ultimo periodo che comincia con altri 5 punti consecutivi di Canosa prima che Ouattara e Mariani con 4 punti consecutivi fermino il break di 10-0 dei locali (74-62 al 32esimo). La Fas Basket Corato prova la rimonta cercando di recuperare lo svantaggio ma non riesce mai ad avvicinarsi concretamente all'avversario (76-68 al 34esimo). Canosa è implacabile in chiave offensiva e sfrutta i suoi attacchi per segnare canestri importanti ed allungare soprattutto dai 6,75 con Cerruti e Monacelli (90-75 al 37esimo). Finale con Corato che pur provandoci sino al termine non riesce a rientrare lasciando via libera ai locali che vincono col punteggio di 97-84.UNICA CANUSIUM – FAS BASKET CORATO 97 – 84CANOSA: Biasich 19, Monacelli 15, Gramazio 2, Ciociola ne, Karavdic 21, Idrissou 8, Vita Sadi 10, Pallara 5, Vernich, Cerruti 17, D'Amico ne, Di Giulio ne. All.CeciCORATO: Giovinazzo 6, Zustovich 10, Lomello 13, Ouattara 2, Jelic 22, Nonkovic 6, Di Zanni, Mariani 21, Cabodevilla 4, Petrovic, Bavaro ne, Perez. All. GattoneARBITRI: Mogavero di Bellizzi (SA) e Galieri di Termoli (CB)PARZIALI: 19-27 38-43 69-58 97-84