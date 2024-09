FAS Basket Corato: esordio sfortunato in serie B contro il Molfetta

Esordio sfortunato per la FAS Basket Corato nel campionato di serie B Interregionale. Nel derby pugliese giocato al PalaPoli ad avere la meglio è la squadra di casa che batte i ragazzi di Gattone 83-77 al termine di una partita bella e spettacolare.I primi due punti ufficiali stagionali coratini sono di Petrovic mentre un canestro di Zustovich regala il primo ed unico vantaggio coratino del match. Una tripla di Sirakov infatti ribalta il punteggio ed è Molfetta che da quel momento prende il largo con un parziale di 9-0 e portandosi sull'11-4. Corato reagisce ma ogni volta che prova a riavvicinarsi i locali riallungano, salvo nel finale di quarto quando un 4-0 neroverde manda le due squadre al riposo sul 24-20. Secondo quarto in cui Molfetta parte bene e Corato non riesce a restare agganciata ai locali. Dopo il 30-24 arriva infatti un break di 10-0 che segna il quarto e la partita, con la difesa neroverde che paga caro alcune disattenzioni. I neroverdi provano a rientrare ma i molfettesi con il trio Sirakov Gulley e Barnaba li ricacciano indietro e vanno all'intervallo lungo avanti 50-37.Terzo quarto dopo il rientro in campo con la FAS Basket Corato che appare trasformata. Jelic, Ouattara e Giovinazzo trascinano i neroverdi che si riavvicinano sul 53-45. Molfetta però non molla e riprende a far canestro non permettendo mai agli ospiti di avvicinarsi troppo. I coratini però ancora una volta, con le iniziative di capitan Mariani ed i canestri di Cabodevilla e Petrovic, tornano a -5 chiudendo il terzo quarto però sotto 67-61.Ultimo quarto equilibrato con gli adriatici che restano sempre avanti. Mariani e Cabodevilla provano ancora a tenere i coratini a galla ma gli ospiti arrivano massimo a 4 lunghezze di svantaggio senza riuscire ad avvicinarsi oltre. Ci provano i ragazzi di Gattone ma sono un po' imprecisi in attacco con Molfetta che gestisce il vantaggio e chiude vincendo 83-77, con Corato che nel finale sciupa la tripla del -1 sull'81-77 che avrebbe forse riaprto la gara.MOLFETTA: Blixman 4, Barnaba 22, D'Apice ne, Sirakov 20, Arifkhanov ne, Natalini 8, Savoia ne, Gulley 18, Filtness, Bertoni 11, Seck ne, Nilen ne. All. FabbriCORATO: Giovinazzo 11, Zustovich 2, Lomello, Ouattara 2, Jelic 6, Di Zanni ne, Mariani 23, Argentiero, Cabodevilla 15, Petrovic 16, Bavaro ne, Perez 2. All. GattoneARBITRI: Serse e Farina Valaori di BrindisiPARZIALI: 24-20 50-37 67-61 83-77