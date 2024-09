FAS Basket Corato: il 27 settembre la presentazione della squadra

Venerdì 27 settembre, alle 20:30, la nuova FAS Basket Corato del presidente Antonio Marulli e del main sponsor Franco Squeo si presenterà a stampa e tifosi all'Executive Center di Corato. Ma la società coratina non sarà la sola a farsi conoscere perchè sarà affiancata in questo evento mediatico aperto a tutti dall'AutoMurgia Baskin Corato, che tante soddisfazioni sta regalando in questi ultimi anni sotto tutti i punti di vista, e dalla Polis Volley Corato.Tre formazioni che puntano a far il meglio possibile, a continuare nel percorso virtuoso intrapreso da alcuni anni ed a far innamorare di se nei loro rispettivi ambiti e campionati appassionati e tifosi, ma anche sportivi in generale. Non fa eccezione il Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone, quest'anno targato FAS. Il tecnico argentino, alla sua seconda esperienza sulla panchina neroverde, avrà un gruppo giovane e quasi totalmente nuovo da assemblare, ma desideroso di crescere e che nelle prime uscite ha già fatto intravedere qualcosa. Nuovo anche il capitano che guiderà i neroverdi in giro per i campi della B Interregionale: sarà il 30enne argentino Guido Mariani, che raccoglie l'eredità di Santiago Vaulet, passato a Imola in serie B1.Una squadra la cui stagione partirà domenica 29 con la trasferta di Molfetta. Ci sarà naturalmente la dirigenza e lo staff tecnico della FAS Basket Corato ed anche delle altre due squadre che racconteranno le loro creature e che stagione andranno a sviluppare sia in campo ma anche fuori. Perchè i migliori risultati nello sport non sono solo quelli sui campi ma anche e soprattutto quelli fuori, nel rapporti con le isitituzioni cittadine, con la cittadinanza e nella connessione a 360 gradi con il tessuto sociale di riferimento. E venerdi sera questo sarà uno dei temi all'ordine del giorno.