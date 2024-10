La FAS Basket Corato torna stasera a Canosa per il turno infrasettimanale

Neanche il tempo di metabolizzare la partita persa in casa contro l'Adria Bari che per la FAS Basket Corato è già tempo di tornare sul parquet per il turno infrasettimanale di campionato. Nella terza giornata del torneo infatti i coratini si recheranno a Canosa per affrontare i padroni di casa, anch'essi fermi a quota 0 dopo due giornate.Una gara che entrambe le squadre vorranno vincere. Anche gli ofantini infatti hanno perso domenica a Brindisi 95-62 e ci terranno a riscattarsi facendo bottino pieno alla loro prima effettiva partita in casa. Eh si, perchè il debutto interno dei canosini sarà domani sera visto che nella prima giornata il match contro Avellino nel nuovissimo impianto di Viale 1 Maggio non si è potuto giocare a causa di un guasto al tabellone elettronico. Un episodio che ha condannato i padroni di casa alla sconfitta 0-20 a tavolino. Importante quindi sbloccarsi per gli ofantini dopo un periodo turbolento. La compagnine del presidente D'Amico infatti, neopromossa in serie B, ha cambiato la guida tecnica con la partenza di coach Ciociola a pochi giorni dal via del torneo e si è rinnovata nel roster acquistando esperienza sotto le plance con gli ultimi innesti di Karavdic e Cerruti (che hanno già debuttato nella trasferta di Brindisi) per sostituire Coppola e l'infortunato Ferenc, tagliati dal roster. Squadra che comunque resta temibile con la regia di capitan Gramazio, un play extralusso per la categoria, supportato da Biasich, Monacelli e Pallara, oltre che da giovani forti anche atleticamente e desiderosi di mettersi in mostra.A guidare la squadra è subentrato coach Niki Ceci, ex assistente di coach Gattone lo scorso anno, profodno conoscitore di basket che è passato a Canosa iniziando a sua volta come assistente di coach Ciociola. Un coach dunque espertissimo e preparatissimo che conosce benissimo Corato ed il suo modo di giocare e vorrà far bene nel palazzetto di casa, che è stato proprio inaugurato circa un mesetto dalla sfida tra Canosa e Corato, allora vinta dai neroverdi.La FAS Basket Corato invece arriva dalla sconfitta interna contro Bari, una partita pazza che i coratini hanno piu volte rischiato di vincere. Troppi però i 101 punti concessi e quindi imperativo categorico è blindare di più la retina neroverde e continuare a progredire nella crescita di squadra ed individuale, magari cercando di recuperare qualche infortunato ed affinare la forma dei singoli.Arbitreranno la gara, che si presenta incerto e molto combattuto, in programma stasera, mercoledi 9 ottobre, alle ore 20 presso il Tensostatico di Viale 1 maggio, i signori Mogavero di Bellizzi (SA) e Galieri di Termoli (CB). Sarà possibile vedere in diretta la gara sul canale youtube della formazione ofantina