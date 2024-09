Basket Corato: il calendario di serie B interregionale

Riparte il campionato di serie B Interregionale e per il Basket Corato si ricomincia in regular season da dove la regular season finì l'anno scorso. Da Molfetta a Molfetta per i bad boys neroverdi che il 29 settembre saranno di scena al PalaPoli in uno dei tanti derby pugliesi di quest'anno.Come lo scorso anno, quando si andò a Benevento, ancora un avvio in trasferta per i coratini con il debutto interno che avverrà domenica 6 ottobre contro l'Adria Bari che casualmente è stata anche l'ultima squadra affrontata in regular season nella scorsa stagione.22 giornate con chiusura il 2 febbraio in casa contro la Dinamo Brindisi e 4 turni infrasettimanali di cui 3 da giocare fuoricasa, il primo dei quali il 9 ottobre a Canosa dove Corato tornerà dopo l'inaugurazione con vittoria del nuovo impianto locale. Unico turno infrasettimanale casalingo proprio contro Canosa il prossimo 11 dicembre.5 i turni casalinghi nel girone d'andata e 6 in quello di ritorno. Per quel che riguarda i match più attesi, detto di Molfetta alla prima avremo poi Taranto alla settima, Monopoli all'ottava, Bisceglie alla nona e Avellino alla decima giornata. Ci aspettano 4 mesi intensi, lunghi e speriamo di grandi soddisfazioni.Girone di andata – in maiuscolo le trasferte29 set VIRTUS MOLFETTA6 ott Adria Bari9 ott CANUSIUM BASKET13 ott Air Basket Termoli20 ott MOLA NEW BASKET27 ott Cestistica Benevento2 nov CJ BASKET TARANTO10 nov Action Now Monopoli17 nov LIONS BISCEGLIE20 nov Scandone Avellino23 nov DINAMO BRINDISIGirone di ritorno – in maiuscolo le trasferte1 dic Virtus Molfetta8 dic ADRIA BARI11 dic Canusium Basket15 dic AIR BASKET TERMOLI22 dic Mola New Basket4 gen CESTISTICA BENEVENTO12 gen CJ Basket Taranto19 gen ACTION NOW MONOPOLI26 gen Lions Bisceglie30 gen SCANDONE AVELLINO