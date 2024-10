Non basta il cuore al Basket Corato: Bari vince al Palalosito

È stata una grande partita di entrambe le squadre. Uno spot per il basket. Potevano vincere entrambe, si sono rincorse e sorpassate più volte e vicendevolmente. Alla fine ha prevalso l'Adria Bari, forse più cinica quando serviva a convertire in canestri i possessi decisivi. I baresi espugnano con merito 101-99 il PalaLosito con una grandissima prova corale (ben 7 giocatori in doppia cifra alla fine) lasciando l'amaro in bocca ad una FAS Basket Corato che non ha però demeritato, trascinata da uno strepitoso Mariani, già faro dei suoi.La gara è vibrante sin dall'avvio, con un primo quarto godibile e spettacolare per l'alto numero di canestri segnati, specie da 3 punti. La fuga barese dopo l'iniziale vantaggio coratino di Mariani è stoppata da un prepotente ritorno dei padroni di casa, che con i canestri di Jelic, Petrovic e Mariani ribaltano l'inerzia della gara (24-15) prima che Bari a sua volta torni nel match e chiuda i primi 10 minuti a contatto dei locali sul 25-23.Secondo quarto che vede i padroni di casa controllare il match dopo un equilibrio iniziale. Le 2 triple di fila dall'angolo di Perez lanciano la FAS Basket Corato sul 40-29. Bari però non demorde e non si perde d'animo e lentamente ma inesorabilmente rimonta con i suoi uomini migliori fino a trovare il vantaggio con la tripla di Callara (48-49). Corato però non ci sta e in chiusura di quarto piazza un 7-0 aperto dalla tripla di Cabodevilla che manda le due squadre al riposo sul 56-49 in un match bello e spettacolare.Terzo quarto in cui, dopo il canestro in apertura di Giovinazzo, l'equilibrio è più accentuato. Si segna meno ed il vantaggio per i coratini resta costante. Bari cosi come nel secondo quarto è sempre li a contatto e non lascia scappar via i coratini tenendosi sempre a distanza di sicurezza. Le triple di Lupo prima e Callara e Preite poi danno la parità a quota 75 prima che a fil di sirena un canestro di prepotenza di Ouattara non mandi Corato avanti all'ultimo minibreak 77-75.Ultimo parziale per cuori forti. Bari prima insegue e poi trova la tripla del sorpasso con Traore (83-84). Mariani (strepitoso ed immarcabile con i suoi 42 punti) confeziona con Cabodevilla i punti del sorpasso (86-84) ma i due liberi di Zacchigna riportano tutto in parità a quota 89. Gli ospiti però non si fermano e confezionano un mortifero 0-5 che mette Corato spalle al muro. Nel convulso finale dalla linea dei liberi entrambi i team sbagliano con la tripla ancora di Mariani a rimettere tutto in discussione nel finale sul 99-100. Corato, dopo il libero di Lupo, ha la palla per pareggiare o vincere, ma i tentativi coratini non vanno a buon fine ed è cosi l'Adria a poter esultare a fine gara con il tabellone che recita 99-101.FAS BASKET CORATO – TECNOELEVA ADRIA BARI 99 – 101CORATO: Giovinazzo 8, Zustovich 4, Lomello 6, Ouattara 6, Jelic 14, Mariani 42, Argentiero ne, Capasso ne, Cabodevilla 5, Petrovic 6, Nonkovic ne, Perez 8. All. GattoneBARI: Rodriguez 14, Pelucchini 15, Traore 14, Diomede, Rubino ne, Tanzi ne, Granieri 2, Lupo 15, Callara 21, Zacchigna 10, Preite 10, Schifeo. All. ConsoleARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Conforti di MateraPARZIALI: 25-23 56-49 77-75 99-101USCITI PER 5 FALLI: Rodriguez, Ouattara, TraoreNOTE: Fallo antisportivo a Cabodevilla