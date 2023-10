Basket: Avellino-Corato apre il tour de force dei neroverdi

Comincia da Avellino il tour de force del Basket Corato, che giocherà 3 gare in 9 giorni nel campionato di Serie B Interregionale, visto il turno infrasettimanale del 1 novembre. E comincia da un impianto storico come il Pala Del Mauro (da dove lo scorso anno cominciò il cammino in serie B) e da un avversario blasonato come la Scandone Avellino, società con ben 75 anni di storia.Una gara importante a cui Corato arriva col vento in poppa delle 4 vittorie consecutive fin qui conquistate dai ragazzi di coach Juan Manuel Gattone, ultima quella di domenica scorsa in casa contro Lucera. Una vittoria forse più utile che bella ma comunque una vittoria che da morale, spinta ed entusiasmo ad una squadra il cui primo obiettivo resta però sempre la salvezza, da conquistare il prima possibile.Di contro però c'è una delle squadre più importanti del girone, la Scandone Avellino di coach Sanfilippo che punta ad arrivare nelle posizioni di vertice del torneo. Gli irpini sono quinti inc lassifica con 6 punti con fin qui 3 successi ed una sola sconfitta a Benevento. Una squadra molto simile a quella coratina con una età media di 22 anni ed alcuni elementi di esperienza per la categoria come Tommaso Pichi, miglior rimbalzista della squadra con un passato a Siena ed esperienze a Valmontone, Chieti e Pescara, Fabrizio Trapani, ex Salerno ma già ad Avellino 4 anni fa. E poi la coppia Soliani, 20enne top scorer della squadra e Sanchez, miglior media punti, con 22 punti segnati a gara in 2 sole presenze. A chiudere Luigi Cianci, che i coratini conoscono bene per averlo affrontato lo scorso anno a Teramo in serie B. Attorno a loro un manipolo di giovani che proveranno a tenere imbattuto il Pala Del Mauro per tentare l'aggancio in classifica proprio ai neroverdi, finora in testa con merito al girone con 8 punti.Gara quindi insidiosa, come tutte fin qui per i coratini, perchè i campani sono vogliosi di continuare a vincere.Arbitreranno il match in programma sabato alle ore 20 al PalaDelMauro e che si preannuncia non facile, i signori Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Del Gaudio di Massa di Somma (NA). Sarà possibile seguire la diretta del match sul canale SportChannel del digitale terrestre o sul canale youtube della stessa emittente.