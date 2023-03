Basket Corato, al Palalosito arriva la capolista LUISS

Secondo turno consecutivo tra le mura amiche per l'Adriatica Industriale Corato, che dopo la pausa del campionato per permettere la disputa delle finali di coppa Italia di categoria, riceve in casa la Luiss Roma, squadra capoclassifica del girone D.Impegno durissimo per i coratini che affrontano una seconda formazione laziale, dopo Cassino due settimane fa, con l'intenzione di vendere cara la pelle e rendere la vita dura alla squadra di coach Andrea Paccariè, al momento in vetta alla classifica.Prima della sosta i coratini avevano ben interpretato la gara contro Cassino, pur venendo alla fine sconfitti. Per tre quarti e mezzo però, la formazione di coach Giovanni Putignano aveva ben tenuto testa ai più forti avversari imbrigliandoli bene e non lasciando esprimere il loro solito gioco. Nel finale però la classe dei singoli e la stanchezza e scarsa lucidità dei padroni di casa aveva deciso la gara in favore degli ospiti. Bisogna ripartire da quei 35 minuti per poter provare ad aver ragione di una squadra, la Luiss, che vanta il miglior attacco del campionato con più di 83 punti di media a partita. Tanta intensità difensiva dunque, tanto lavoro, tanto sacrificio e tanta voglia. Queste le armi dei coratini, che in queste due settimane si sono allenati bene a ranghi finalmente completi. Sicuramente daranno tutto in campo, come importante sarà anche il "fattore PalaLosito", chiamato ad aiutare e spingere la squadra per tentare una grande impresa e cancellare definitivamente la macchia della sconfitta di Pozzuoli.Dal canto suo la Luiss è in un super momento di forma avendo vinto ben 12 delle ultime 14 gare giocate. Soltanto Cassino e Roseto sono riuscite, sul proprio campo, a fermare la corsa degli universitari, che a suon di vittorie anche sonanti hanno conquistato la leadership del torneo. Nell'ultimo turno la Luiss si è sbarazzata nettamente di Pescara per 94-48 e, col vento in poppa, affronta questa trasferta a Corato sperando di centrare il sesto successo consecutivo. Tante le frecce nella faretra di coach Paccariè, con un gruppo che è praticamente invariato rispetto allo scorso anno, con il solo innesto di Matteo Fallucca, prelevato da Nardò e top scorer della Luiss nel torneo con 315 punti ed una media di 14,3 a partita. Il terminale offensivo perfetto di una squadra con altre buone individualità come il play Pasqualin, uno dei migliori in campionato nel suo ruolo, Jovovic (miglior tiratore da 2 del girone), e Legnini, che all'andata, di cui parleremo dopo, fece molto male a Corato. Una squadra giovane e spigliata, ma anche forte in ogni fondamentale e bravissima ad approfittare degli errori avversari.Grande ex della sfida sarà Francesco Infante, per 3 anni in maglia Luiss e smanioso di giocare un brutto scherzo alla sua vecchia squadra.L'ultimo precedente tra le due formazioni è anche il più recente perchè risale alla gara d'andata, che si giocò esattamente 5 mesi fa, il 19 novembre 2022. Ad imporsi furono i padroni di casa della Luiss, che regolarono i coratini 97-82 con l'allungo decisivo negli ultimi minuti di gara. Top scorer furono Legnini con 23 punti per i capitolini ed Idiaru con 20 punti per Corato.Arbitri della contesa saranno i signori Purrone di San Giorgio Bigarello (MN) e Castellano di Legnano (MI), con palla a due prevista alle ore 18.