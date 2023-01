Basket Corato, Aldo Gatta ai saluti

Aldo Gatta e l'Adriatica Industriale Basket Corato si separano: questo quanto appreso dal comunicato diramato dalla società neroverde in data odierna.Sui propri profili social il team del presidente Marulli ha ringraziato per l'impegno la guardia nativa proprio di Corato, specificando che l'atleta stesso avrebbe chiesto di terminare altrove la stagione 2022/2023.Sicuramente il cambio di guida tecnica in corso d'opera ha influito tanto sulla scelta del classe 1992. Le caratteristiche da tiratore puro di Aldo Gatta erano perfette per il gioco perimetrale di coach Verile. Con il tecnico foggiano 11,25 punti di media ad allacciata di scarpe e sei match in doppia cifra su otto disputati.Con l'arrivo di Giovanni Putignano, il "due" coratino ha fatto molta più fatica per via di una incompatibilità con gli schemi disegnati dal coach ostunese, come raccontano le nude statistiche: 5,6 punti a partita, con i minuti in campo calati da 22 a 16 per match.Con l'addio di Aldo Gatta, la società neroverde è così costretta a tornare sul mercato: nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo giocatore che indosserà la canotta dell'Adriatica Industriale.