Basket Corato, da Benevento parte la nuova avventura in Serie B2

Sono passati quasi 5 mesi dall'ultimo match ufficiale del Basket Corato, ma sembra trascorsa una vita intera. È cambiato tutto infatti in casa neroverde, che ha varato un nuovo corso basato sulla gioventù, sulla programmazione a lunga scadenza e sul futuro. È cambiata intanto la categoria, con Corato ora impegnata in serie B Interregionale, un campionato sconosciuto ma comunque complicato e da affrontare al massimo e senza paura per una squadra che, con i suoi 19 anni e mezzo di media, è la più giovane per età di tutto il girone. È cambiato praticamente tutto il roster, con i soli Del Tedesco e Sgarlato riconfermati dal roster dello scorso anno. Il gruppo neroverde di quest'anno è molto più multietnico e variopinto. Ben 8 i volti nuovi provenienti da Sudamerica, Italia ed Est Europa, più la promozione dei nostri giovani del vivaio che finalmente potranno far vedere anche tra i senior ciò che già hanno ampiamente mostrato tra gli junior.Un mix di giovani interessanti e futuribili, guidato dalla chioccia Santiago Vaulet, 25 anni, nuovo arrivato e nuovo capitano coratino e da Tomcic e Bellato, 22 e 21 anni rispettivamente, i "veterani" dello spogliatoio. E, dulcis in fundo, anche un nuovo head coach che con i ragazzi ha già lavorato tanto e bene nella sua carriera: Juan Manuel Gattone, argentino ma già da 3 anni in Italia dove si è ben distinto nel settore giovanile di Sant'Antimo dopo anni in cui, nel suo paese, è stato anche nei quadri federali con esperienze nelle varie nazionali giovanili di una tra le nazioni cestisticamente più validi del globo. Un mix quindi interessante per un gruppo che si sta formando ma che ha già lasciato intravedere sprazzi di bel gioco nelle amichevoli pre-stagionali fin qui disputate. Servirà tempo e pazienza per conoscersi, amalgamarsi e conoscere il campionato e le avversarie, ma Corato crede in questi ragazzi e su di loro scommette forte.Di contro ci sarà Benevento, avversario di rango altrettanto importante con un roster interessante e più esperto di quello coratino guidato in panchina da un timoniere esperto come coach Parrillo ed in campo dalla classe del leader Garcia Bustamante, dal confermato Rianna, dalle giocate del nuovo Ferretti e dai centimetri sotto le plance di Ndour. Il tutto sul proprio campo, il PalaTedeschi, pronto a spingere i propri beniamini all'esordio in un campionato che affrontano da neopromossi.Insomma gli ingredienti per un bel match da vivere tutto d'un fiato dal primo al quarantesimo minuto ci sono tutti, sperando che l'esito sorrida ai colori neroverdi.Arbitreranno la gara in programma oggi pomeriggio alle ore 18,30 i signori Leggiero di San Tammaro (CE) e Mandato di San Nicola La Strada (CE).Sarà possibile per tutti gli appassionati neroverdi seguire la diretta del match a partire dalle ore 18,30 sulla pagina facebook della Miwa Energia Cestistica Benevento.