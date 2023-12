Basket Corato, l'anno solare si chiude oggi contro Marigliano

Chiusura di 2023 in casa per il Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone che saluta i suoi tifosi tra le mura amiche del PalaLosito ospitando l'ostica PromoBasket Marigliano. Il match precede la pausa per le festività natalizie e di fine anno ed è valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale.Corato torna subito in campo per il turno prenatalizio dopo la sconfitta di domenica scorsa a Monopoli che ha interrotto una striscia positiva di tre vittorie consecutive. Una partita che i coratini hanno dovuto giocare senza Bellato, che si proverà a recuperare per questo match. Una gara in cui Corato non ha giocato nel suo solito modo ed ha concesso tanto ad un avversario forte come Monopoli che ne ha approfittato. Una partita da cancellare in fretta visto che Marigliano non è cliente facile e verrà a Corato deciso a vincere per ridurre il gap in classifica e rilanciare le proprie ambizioni.Marigliano, allenato da coach Antonio Petillo, arriva a questo match con il vento in poppa dopo aver battuto in trasferta Benevento nello scorso turno. Un derby che i campani hanno vinto per 69-77 grazie ai 21 punti del loro leader e top scorer Raupys (281 i suoi punti fin qui e 21,6 di media a partita) ed ora si troveranno ad affrontare la loro seconda trasferta consecutiva.Nella gara d'andata Corato espugnò l'impianto di Marigliano vincendo 59-69 al termine di un match complicato e difficile, recuperato dopo una partenza ad handicap e risolto soltanto nei minuti finali della gara. Top scorer di quell'incontro (era la terza giornata d'andata, il 15 ottobre scorso) furono Tomcic per i coratini ed Ingrosso per i campani, entrambi autori di 20 punti.Arbitreranno la gara in programma oggi alle ore 20,30 al PalaLosito i signori Laveneziana di Monopoli (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA). Sarà possibile seguire la partita in diretta sulla pagina facebook del Basket Corato.