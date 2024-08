Basket Corato, oggi si riparte tra conferme e nuovi volti

Finalmente si riparte. Dopo oltre 3 mesi di parole si passa al campo e oggi pomeriggio, mercoledi 21 agosto, il Basket Corato del presidente Antonio Marulli si ritroverà per iniziare la stagione 2024/2025 con il primo giorno di preparazione. Anche quest'anno la serie sarà la B Interregionale, con partenza fissata il prossimo 29 settembre. Una stagione che vedrà ai nastri di partenza una squadra profondamente diversa da quella che tanto bene aveva fatto la scorsa stagione facendo innamorare di se tutti i tifosi neroverdi.La certezza si chiama Juan Manuel Gattone, alla cui guida si è di nuovo affidata la società neroverde e a cui toccherà assemblare il nuovo mosaico coratino. Mosaico che si compone di tanti volti nuovi, su cui la società punta forte, dopo una campagna acquisti oculata e interessante. A cominciare da Guido Mariani italo-argentino con passaporto italiano.Guardia di 195 centimetri, un vero professore della palla a spicchi che ha fin qui sempre giocato in America Latina, arriva dalla serie A argentina e porterà esperienza ad un gruppo giovanissimo. Altro gran colpo è Nikola Nonkovic, ala forte proveniente dalla Brianza Casa Basket di Treviglio. Classe 2002, Nikola ha già calcato parquet prestigiosi come Rieti, Verona e Treviglio ed arriva a Corato per confermarsi e migliorarsi. Altri 2 nuovi acquisti sono Jelic e Ouattara. Il primo, classe 2002, ala di nazionalità croata proveniente da Angri, con i suoi 198 cm garantisce grande fisicità, oltre ad avere un tiro mortifero dai 6,75mt. Il secondo invece, classe 2004, ha militato nell'ultima stagione nella Vis 2008 Ferrara. Centro dai grandissimi mezzi fisici, con I suoi 206 centimetri sa farsi valere e rispettare sotto I tabelloni sia in attacco che in difesa.Altro pezzo pregiato di questo basketmercato è Francisco Zustovich, talentuoso play argentino classe 2006, proveniente da Bassano, uno dei migliori settori giovanili d'Italia, che ha debuttato nel dicembre del 2020 a nemmeno 15 anni nella massima serie argentina. Playmaker di 185 centimetri, uno dei più forti del Sudamerica, ottima visione di gioco, grande assistman ma anche gran realizzatore. Accanto a questi e ad altri ragazzi arrivati quest'estate che imparerete sicuramente a conoscere ed apprezzare, non vanno dimenticate le conferme di ragazzi come Giovinazzo, Lomello, Petrovic e Cabodevilla, che già hanno mostrato le loro qualità la scorsa stagione.Un mix intrigante e tutto da scoprire questo nuovo Basket Corato quindi, a partire da oggi pomeriggio