Basket Corato, per il turno infrasettimanale arriva Juve Caserta

Nemmeno tre giorni dopo il match esterno giocato a Taranto è già tempo di tornare in campo per l'Adriatica Industriale Corato, chiamata a disputare l'ultimo turno prima della pausa pasquale.Avversario di questo match, che i coratini giocheranno tra le mura amiche del PalaLosito, sarà la Juve Caserta, che curiosamente affronterà l'Adriatica Industriale in una gara infrasettimanale come successo all'andata, che si giocò alla vigilia dell'Immacolata.Umori diametralmente opposti per le due formazioni con i padroni di casa che vi arrivano dopo la sconfitta a Taranto e devono per forza vincere per mantenere aperte le residue speranze playoff. Una prestazione positiva per 3 quarti quella dei ragazzi di coach Giovanni Putignano, che hanno in avvio saputo ben imbrigliare Taranto tenendogli egregiamente testa, salvo poi cedere nell'ultimo quarto subendo un passivo forse troppo pesante alla fine per quanto visto sul parquet. Bisogna ripartire da quella prima parte di match e dar fondo alle ultime energie per un successo che manca in casa Corato da ben 5 gare.Caserta invece dopo il netto successo contro Monopoli punta a difendere il proprio quinto posto dall'attacco di Cassino ed a bissare il largo successo esterno ottenuto domenica sempre in Puglia, a Monopoli. Una delle squadre più in forma del momento quella ben allenata da coach Sergio Luise, che viene da 4 successi consecutivi ed ha il terzo miglior attacco del torneo. I casertani possono contare su un roster di tutto rispetto che annovera tra le sue fila il top scorer Sperduto, classe 2000 e Lucas Jordan. Esperienza e qualità vengono inoltre garantiti dagli eterni Drigo, ex Bisceglie, Sergio, Mei, e dal super rinforzo del mercato di gennaio Klaudio Ndoja, ex capitano di Brindisi ed ex Virtus Bologna, oltre che leadership ed esperienza e qualità da vendere. Assieme a loro, Visentin e Romano, per una squadra temibile in ogni zona del campo.Ex del match sarà il play ospite Antonio Cioppa, che ha giocato a Corato per 2 anni e tornerà a giocare al PalaLosito 22 mesi dopo la sua ultima apparizione in maglia neroverde.Arbitreranno la gara, in programma mercoledi sera alle ore 20,30 nel catino del PalaLosito, i signori Spinelli e Colombo di Cantù (CO).