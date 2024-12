Basket, Fas Corato ko: Molfetta sbanca il Palalosito

Dopo aver vinto nella gara d'andata la Virtus Molfetta concede il bis e batte ancora la Fas Basket Corato, questa volta al PalaLosito. 76-80 il finale di un match che i coratini hanno dominato per i primi 25 minuti salvo subire la rimonta degli ospiti nel terzo quarto. Ultimo periodo con Molfetta che gioca meglio e vince meritatamente lasciando i coratini ancora a 0 vittorie casalinghe stagionali.Partono però subito forte I coratini che, dopo un avvio equilibrato, con un ottimo Nonkovic e una tripla di Giovinazzo scavano subito un buon break approfittando anche di un Molfetta che tarda ad entrare in gara, complice l'atteggiamento aggressivo e propositivo in attacco ed in difesa dei padroni di casa (19-10). Sono poi i canestri di Lomello e Basile a sigillare il 25-14 con cui si chiude il primo parziale.Secondo quarto in cui Corato controlla la reazione dei molfettesi con due triple in fila di Jelic che fanno esplodere il PalaLosito (33-22). Molfetta però non molla e con D'apice sigla i liberi del -4 (35-31) che coronano una fase di gioco favorevole agli ospiti. La Fas Basket Corato reagisce prontamente e con Nonkovic, Petrovic ed una tripla di Basile riallunga proprio in chiusura di frazione andando al riposo con il vantaggio di +11 inalterato (42-31).Al rientro in campo dopo l'intervallo a partire meglio sono gli ospiti che iniziano a rimontare fino al 42-37. Corato ha un sussulto d'orgoglio e con I canestri di Jelic, Mariani e Giovinazzo si riporta a distanza di sicurezza sul 50-41. I neroverdi sembrano in controllo ma come spesso capitato in questa stagione, da questo momento in poi si smarriscono e concedono il ritorno agli adriatici che ne approfittano. Filtness e Gulley avvicinano Molfetta che poi piazza il sorpasso con due triple mortifere consecutive di Sirakov ed ancora col canestro di Gulley che ammutolisce il PalaLosito. Il break di 15-0 è chiuso a fine terzo quarto dai due liberi di Basile che mandano le due squadre al riposo sul 52-56.Ultimo quarto con Corato che prova a rientrare con la tripla di Mariani ma I neroverdi subiscono il contraccolpo psicologico del break precedente e giocano non con la solità lucidità esponendosi ai molfettesi che con Bertoni allungano sul 55-64. La Fas Basket non riesce ad avvicinarsi sbagliando troppo in attacco e Molfetta ancora con Sirakov arriva al +9 (59-68). La tripla di Lomello prova a ridare speranza ai neroverdi (62-68) ma la Virtus Molfetta controlla la gara, resiste agli ultimi tentativi di rimonta firmati Nonkovic e Mariani e vince con merito 76-80 interrompendo un digiuno esterno che durava da 3 gare.FAS BASKET CORATO – VIRTUS MOLFETTA 76 – 80CORATO: Giovinazzo 6, Zustovich, Lomello 7, Jelic 14, Basile 9, Nonkovic 22, Mariani 14, Ouattara ne, Diaz ne, Cabodevilla, Petrovic 4, Perez. All. GattoneMOLFETTA: Arifkhanov ne, Balladino, D'Apice 5, Sirakov 19, Jankovic, Natalini 5, Savoia ne, Gulley 18, Filtness 15, Bertoni 18, Seck ne. All. FabbriARBITRI: Sacco di Salerno e Mandato di San Nicola la Strada (CE)PARZIALI: 25-14 42-31 52-56 76-80