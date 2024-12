Basket, la Nuova Matteotti Corato non sfata il tabù: ko a Fasano

Domenica amara per la Nuova Matteotti Corato che, dopo un buon avvio di partita caratterizzato da un parziale di 10-0, subisce la rimonta della Blu Vigilanza Basket Fasano che si aggiudica meritatamente il match della decima giornata di campionato con il risultato di 70-58.Coach Serrano sceglie per il suo starting five Giuliani, Aldini, Jahna, Raicevic e Kimekwu. Dall'altra parte coach Gargano ritrova Spina Diana e lo schiera dal primo minuto insieme a Postigo Lopez, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè.Monologo NMC nei primi minuti di partita: la tripla di Gaye, il gancio di capitan Cicivè e i cinque punti consecutivi di Obiekwe Sam regalano il 10-0 per i biancoblu. La risposta di Fasano è affidata alle sue torri Raicevic e Kimekwu che mettono a referto i primi punti del match (4-10). Gaye prova a tenere gli avversari a debita distanza (8-13), ma i padroni di casa, dopo un avvio di gara con il freno a mano tirato, mettono il piede sull'acceleratore e trova il primo vantaggio del match grazie a Jahna (14-13). Ai due tiri liberi di Postigo Lopez, risponde Imsandt che, in contropiede, regala a Fasano il controsorpasso: si va al primo mini-riposo sul 18-17.L'avvio di secondo quarto è una fotocopia di quanto visto nei primi minuti della partita: i ragazzi di coach Gargano alzano i giri del motore e confezionano un break di 6-0 che vale il +5 per Corato (18-23). Fasano non molla e risponde colpo su colpo: l'argentino Imsandt mette a referto sette punti di fila e regala ai suoi il nuovo vantaggio (25-23). D'Imperio ristabilisce la parità a quota 25 ma da lì in avanti ci sarà solo una squadra in campo: la compagine di coach Serrano piazza un parziale terrificante di 15-4 e va all'intervallo lungo addirittura sul +11 (40-29).All'uscita dagli spogliatoi la musica non cambia: Fasano è in pieno controllo della gara e incrementa il suo vantaggio sul +17 grazie a Kimekwu (47-29). La reazione coratina è affidata a Spina Diana che mette a referto cinque punti consecutivi e prova a dare la scossa ai suoi (47-34). Frei Meyer in contropiede regala a Fasano il canestro che vale il 53-39 con cui si chiude il terzo quarto.Jahna e Frei Meyer confezionano un mini-parziale di 5-0 che consente a Fasano di sfiorare i venti punti di vantaggio (58-39). La NMC ha una reazione d'orgoglio e, trascinata da Obiekwe Sam e Gaye, si tiene in linea di galleggiamento grazie ad un contro-parziale di 11-2 (60-50). Fasano non si fa intimorire e rispedisce al mittente i tentativi di rimonta: Imsandt e Raicevic regalano un confortante +13 ai padroni di casa (65-52). Corato non riesce a reagire e gli ultimi minuti servono solo per le statistiche fino alla sirena finale del Tensostatico di Fasano che sancisce il definitivo 70-58 a favore della Blu Vigilanza Basket Fasano che così sale a quota 8 punti in classifica.BLU VIGILANZA BASKET FASANO - NUOVA MATTEOTTI CORATO 70 - 58FASANO: Muolo n.e., Lipskyi, Aldini 4, Meyer 7, Jahna 15, Imsandt 22, Gomah 2, Weht Venice, Kimekwu 8, Giuliani 2, Raicevic 10, Cervellera n.e. Coach: SerranoNMC: Cicivè 6, Obiekwe Sam 17, D'Imperio 4, Gaye 14, Guadagno, Martinelli 4, Spina Diana 7, Postigo Lopez 6, Di Girolamo n.e., Savino. Coach: GarganoParziali: 18-17; 40-29; 53-39; 70-58Arbitri: Agresta di Brindisi e De Pascalis di LecceUsciti per 5 falli: Kimekwu, Gaye