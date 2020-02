Colpo di mercato della Nuova Matteotti: a Corato arriva Babrauskas

Nemmeno ventiquattro ore dopo l'addio a Simonis, arriva ancora dalla Lituania il colpo della Nuova Matteotti Corato. E che colpo: il nuovo innesto nello scacchiere di coach Marco Verile è un campione della palla a spicchi e si chiama Steponas Babrauskas.Ala piccola di 197 cm per 92 kg, è nato il 20 giugno 1984 a Trakai ed ha disputato la sua ultima stagione sportiva nella formazione del Dzukija. Babrauskas è un giocatore esperto, che ha calcato palcoscenici importanti a livello anche internazionale, e soprattutto ha un palmares ricchissimo. Nella sua carriera ha vinto un campionato lettone nel 2004 e due campionati lituani oltre a due leghe baltiche, l'ultima nel 2018.A livello internazionale ha poi conquistato una ULEB Cup ed una Eurocup nel 2009 in finale a Torino, entrambe con il Lietuvos Ryvas assieme a giocatori che sono dei mostri sacri del parquet come Kuzminskas, Javtokas e Petravicius, solo per citarne alcuni. Nella sua carriera ha militato anche in Italia, nella stagione 2007/2008, con le maglie di Varese prima e Scafati poi, lasciando ottimi ricordi.Dotato di un mortifero tiro da tre punti con cui segna canestri importanti e decisivi, sa però essere letale anche nel pitturato e sotto le plance, sia in attacco che in difesa, grazie alla sua grande fisicità. Sa rendersi utile in numerose situazioni di gioco e in molti ruoli e con la sua esperienza è punto di riferimento in campo per i suoi compagni di squadra.Babrauskas comincia la sua carriera giovanissimo a soli 18 anni a Vilnius nel 2002. Dopo l'esperienza in Italia, torna nel Lietuvos, dove aveva già militato, e vi resta per sei stagioni, fino al 2014. Per lui esperienza anche in Turchia, ad Istanbul, prima di tornare in patria dove rivince nel 2018 la Lega Baltica.«Steponas è già arrivato in città ed ha già conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra – fa sapere il ds Franco Gatta – Con la maglia numero 5, potrebbe essere già disponibile per la prossima partita, in trasferta a Lecce. Ma le novità non finiscono qui, perché ci stiamo muovendo sul mercato e non escludiamo la possibilità di ampliare ulteriormente il nostro roster. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori notizie che riguardano la prima squadra impegnata nel campionato di C Silver».