Corato Calcio: Giuseppe Ripanto torna a vestire il neroverde

Giuseppe Ripanto è ufficialmente un giocatore neroverde. Difensore centrale classe 2001, già noto ai tifosi per la sua precedente esperienza nella stagione 2022/23, torna a indossare i colori del club allenato da mister Doudou, pronto a rafforzare il reparto difensivo.Ripanto vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo maturato esperienze significative con squadre di rilievo nel panorama calcistico pugliese, tra cui Bitonto, Foggia Incedit, Brindisi, Matino e Trinitapoli. A ciò si aggiunge il suo passato nei settori giovanili di Matera, Monopoli e Venezia, che testimoniano il valore del giocatore e il suo percorso di crescita.Il suo ritorno in campo con la maglia neroverde è avvenuto nell'ultima giornata di campionato contro l'Arboris Belli, dove, nonostante l'ingresso dalla panchina, ha immediatamente mostrato le sue doti difensive, confermandosi una risorsa fondamentale per la squadra.Un nuovo tassello dunque per il Corato Calcio, per raggiungere il tanto sospirato obiettivo salvezza.