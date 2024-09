Eccellenza, il Corato torna con zero punti da Galatina

Nulla da fare per il Corato a Galatina: i neroverdi tornano sconfitti dalla trasferta salentina, con i biancostellati che escono dal campo con altri 3 punti preziosissimi grazie a una grande prestazione di squadra.Al 34' del primo tempo, è ancora David Molina a sbloccare il risultato con un colpo da maestro, portando in vantaggio i padroni di casa.Nel finale di partita, al 43' del secondo tempo, Pablo Aguilera finalmente si sblocca con il suo primo gol in campionato, ricercato da diverse partite e sigilla la vittoria con una rete che fa esplodere di gioia lo Stadio Pippi Specchia.Il Corato resta così ultimo in classifica a -1: nel prossimo turno sarà sfida contro la capolista Barletta.