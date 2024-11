Corato Calcio, futuro appeso a un filo: possibili sviluppi entro 48 ore

La situazione sportiva del Corato è attualmente molto critica, senza certezze sul futuro. Dopo la clamorosa lettera del patron Palermo, non ci sono stati sviluppi né dalla dirigenza, né dalla lega dilettanti, né dal Manduria, prossimo avversario in campionato.I tifosi sperano in una svolta entro le prossime 48 ore, con la speranza di vedere la squadra in campo allo stadio "Dimitri" nella trasferta di domenica, piuttosto che assistere alla scomparsa del club che ha fatto sognare la città per anni, pur senza mai raggiungere la Serie D.C'è la sensazione che qualcosa possa muoversi già domani, con il presidente che spera in un intervento di una cordata locale per salvare la situazione. Nel frattempo, tutta Corato attende con ansia e speranza ma anche con rabbia, visto che in diversi punti della città sono apparsi striscioni per chiedere chiarezza e rispetto per i tifosi regolarmente abbonati per la stagione in corso che rischia di finire nel baratro.