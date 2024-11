Eccellenza, il Corato sarà regolarmente in campo a Manduria: è ufficiale

Il peggio è passato, almeno per ora: a Corato è stato scongiurato il rischio, che sembrava altissimo domenica scorsa, ti non vedere più la squadra in campo nel campionato di Eccellenza 2024/25.La squadra, che si è sempre allenata regolarmente anche nei giorni scorsi, sarà regolarmente in campo a Manduria per la 16^ giornata di regular season in programma domenica pomeriggio.Un sospiro di sollievo per tutta la tifoseria, soprattutto dopo le tante richieste di vicinanza successive alla lettera del presidente Palermo dopo la vittoria contro il Canosa.Corato che dunque giocherà domenica pomeriggio alle 15:30 allo stadio "Dimitri" di Manduria, come confermato ufficialmente anche dalla società neroverde.