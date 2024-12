Corato Calcio: Maurizio Marzocca nuovo Responsabile Marketing e Pubblicità

Powered by

Novità importante in casa Corato Calcio, che annuncia l'ingresso di Maurizio Marzocca nel proprio organigramma dirigenziale.Diplomato in marketing, con una lunga esperienza nell'organizzazione di eventi a livello nazionale, Marzocca è anche titolare di un'agenzia di comunicazione e marketing. Nel suo nuovo ruolo, sarà Responsabile dell'area marketing e pubblicitaria del club, un incarico strategico per potenziare l'immagine e le attività promozionali della società neroverde.Con questa scelta, il Corato Calcio punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale e a sviluppare nuove opportunità di crescita dentro e fuori dal rettangolo di gioco.