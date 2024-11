Vecchia Guardia Corato: «Il Corato calcio è di tutta la città»

L'appello del gruppo affinchè la passione per lo sport sia trasmessa alle nuove generazioni

«Il Corato calcio é di tutta la città, la domenica portate i vostri bambini al palazzetto, partecipate alle partite con le vostre famiglie. Insegniamo alle nuove generazioni a tifare la squadra della propria città».Inizia così l'appello del gruppo Vecchia Guardia Corato, che vuole riportare l'attenzione sull'importanza del passaggio generazionale anche nello sport cittadino, facendo riferimento al Corato calcio, che è molto più di una semplice squadra.«Facciamo innamorare questi giovani, che ormai sono lontani da questo fantastico mondo e dallo sport in generale. Non facciamoci raccontare le partite, viviamole.Ormai giochiamo le partite casalinghe nella vicina Ruvo di Puglia, ma ancora per poco. A febbraio torneremo a casa».