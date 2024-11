Corato Calcio: «Il nuovo assetto organizzativo sarà rappresentato a breve»

Powered by

«È doveroso rispettare gli impegni, ma è altrettanto doveroso trovare una soluzione che sia indirizzata al bene della nostra città: Corato. Le posizioni contrapposte tra la dirigenza del Corato Calcio e la cordata che subentra nella gestione della società calcistica devono essere appianate».Inizia così l'ultima nota ufficiale diramata dal Corato Calcio, che precisa quanto segue.«Pertanto, con l'augurio che ogni dubbio sia fugato, la nostra cordata è disponibile a cavalcare le difficoltà che tutte le squadre di calcio delle serie minori incontrano - e parliamo della nostra squadra, il Corato Calcio, accettiamo che il presidente pro tempore, il signor Gabriele Palermo, si accolli tutti i debiti della squadra, con le dovute garanzie, fino al 31 luglio 2024 e che mantenga la sua parola nel rispetto degli accordi che abbiamo preso.Il nostro sarà un impegno verso la città, i cittadini e i tifosi e il nostro sostegno sarà tutto per la squadra con l'auspicio che sempre più imprenditori avallino la causa che possiamo dire essere di tutti, nessuno escluso. Accettiamo la sfida e siamo consapevoli delle difficoltà ma siamo anche animati da ottimi principi. Come abbiamo già detto, la nostra stima verso il presidente è intatta e lo ringraziamo per il suo attaccamento alla maglia, calcisticamente parlando.In conclusione, il nuovo assetto organizzativo del Corato Calcio sarà rappresentato nel più breve tempo possibile».