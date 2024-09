Il Corato Calcio affronta la Nuova Spinazzola all'esordio in Coppa Italia

Archiviata a domicilio la pratica Arboris Belli, è già tempo di un nuovo impegno per i neroverdi che oggi, al "Coppi" di Ruvo, accoglieranno la Nuova Spinazzola per la gara di andata della Coppa Italia di Eccellenza pugliese. I tempi sono ristretti e il lavoro è tanto per i ragazzi allenati da mister Doudou, che saranno così impegnati nel primo dei diversi turni infrasettimanali previsti nell'arco della stagione anche in Campionato, a causa dell'alto numero delle squadre partecipanti.Il Corato si approccia a questa sfida con la vittoria ottenuta sul campo di Alberobello e, dall'altro lato, con una squadra ancora in fase di assestamento: nonostante i tre punti portati a casa, infatti, lo stesso Doudou ha affermato come ci sia ancora molta strada da fare per raggiungere la condizione migliore possibile, dicendosi non pienamente soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi. In una simile situazione, gli impegni ravvicinati possono essere un'arma a doppio taglio per i neroverdi, che devono stare attenti a sfruttarli per recuperare in fretta il ritardo accumulato nella preparazione e, allo stesso tempo, a non finirne sommersi. In tutto questo, però, la prima vittoria stagionale può certamente dare una grande spinta al morale di tutta la squadra, che vorrà senza dubbio ripetersi anche in Coppa.Dall'altro lato però c'è la Nuova Spinazzola, reduce anch'essa da una sconfitta ed una vittoria. All'1-0 incassato dall'Atletico Acquaviva all'esordio, infatti, i bianco blu hanno risposto con un sonoro 3-0 inflitto al Soccer Massafra in casa, grazie al gol del bomber Doukoure – 24 centri per lui l'anno scorso con la maglia del Foggia Incedit – e soprattutto alla doppietta di Ruibal Ocampo, vecchia conoscenza coratina che vestito la maglia neroverde nel corso della stagione 2021/22. E non è l'unico, perché tra le fila bianco blu ci sono diversi ex coratini tra cui Addario in porta, Diomandé, Mbaye e Leonetti. La Nuova Spinazzola, inoltre, non ha lasciato un buon ricordo a Corato nel corso della scorsa stagione avendo vinto sia in trasferta (0-1) che in casa (2-1).Così ci avviciniamo quindi al debutto della Coppa Italia di Eccellenza Pugliese in questa stagione, al quale seguirà il ritorno delle gare tra due settimane, giovedì 19 settembre.