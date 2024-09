Calcio, il Corato espugna di misura Alberobello

Il Corato torna da Alberobello con i tre punti in tasca, al termine di una partita sporca e molto spezzettata. Neroverdi che non hanno mai corso grandi rischi nel corso del match, ma che d'altro canto non sono nemmeno riusciti ad imporre il loro gioco fino in fondo, spuntandola grazie alla buona combinazione tra Corado e Frappampina.Il primo tempo inizia con una prima buona iniziativa da parte del Corato: al 6' Frappampina lancia Corado, che riesce a liberarsi e prova a superare Menegatti con un pallonetto al volo, ma la palle finisce sopra la traversa. Per qualche minuto gli ospiti riescono a pressare alto e schiacciare nella propria tre quarti i giallo verdi, che però riescono a uscirne e creano un paio di iniziative interessanti disinnescate da altrettante posizioni di fuorigioco. Al 32', una punizione di Fanelli viene respinta dalla retroguardia di casa; Quercia prova a tirare in porta al volo, ma il tentativo finisce largo. Da qui in avanti i tanti fischi del direttore di gara, che nel giro di cinque minuti ammonisce Volpe, Dispoto e Rantucho, accompagnano il primo tempo al termine.Inizia la ripresa e dopo 8 minuti l'Arboris Belli si avvicina al vantaggio: Torrisi recupera palla in maniera decisa a centrocampo, imbuca per il neoentrato Pavone che colpisce malissimo da buona posizione. Tre minuti dopo arriva la risposta del Corato. Dargenio crossa in area da punizione, trova la sponda di Rantucho che Corado non riesce a correggere in rete. Al 58' arriva il vantaggio neroverde: Rantucho rilancia per Corado, l'attaccante si libera della marcatura e riesce a servire Frappampina in area che salta il portiere e firma lo 0-1. Poche emozioni da qui in avanti, l'Arboris Belli si sbilancia alla ricerca del pareggio e lascia grandissimi spazi al Corato in contropiede. Al 74' tocca a Volpe, che rientra perdendo qualche tempo di gioco e non riesce a concretizzare l'occasione. Dopo sei minuti è la volta di Frappampina: riesce a servire Caradonna liberissimo sulla sinistra, che però sbaglia nel servizio a Corado che sarebbe rimasto solo davanti a Menegatti. Al 91' è poi Mastrapasqua a recuperare palla e lanciare Frappampina, che arriva però stanco al tiro e calcia male. La partita si conclude con lo squillo al 94' da parte di Dargenio che recupera sull'out di destra, si accentra e cerca il secondo palo trovando però la gran risposta di Menegatti. Arboris Belli 0 - 1 Corato.CORATO: Lacirignola; Rantucho, Dispoto, Quercia (65' Calò); D'Alba, Volpe, Fanelli, Joof (52' Dargenio), Caradonna G.; Frappampina (92' Caradonna F.), Corado (86' Mastrapasqua).ARBORIS BELLI: Menegatti; Degregorio, Laguardia, Mezzapesa (46' Fernandez); Biundo, Decarolis (46' Pavone), Torrisi, Convertino, Longo (73' Ganoshi); Pisano (58' Buccoliero), Selicati (77' Valenzano).GOL: 58' FrappampinaAMMONITI: 32' Decarolis (A); 36' Volpe (C); 38' Dispoto (C); 41' Rantucho (C); 84' Caradonna G. (C); 90' Fernandez (A).