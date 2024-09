Eccellenza, per il Corato è sfida interna al Foggia Incedit

Nemmeno il tempo di archiviare l'andata del primo turno di Coppa Italia, dalla quale nessuna delle due compagini è riuscita ad uscire vincitrice, ed è già Campionato: al "Fausto Coppi", si sfideranno questa volta Corato e Foggia Incedit per la terza giornata di Eccellenza pugliese.Per il Corato non è stata una settimana facile. Dapprima il KO casalingo con la Nuova Spinazzola per 0-2 in Coppa Italia; subito dopo, la penalizzazione di 5 punti incassata per la decisione della Lega Nazionale Dilettanti. In queste situazioni l'importante è saper trasformare gli ostacoli in nuovi stimoli per fare ancora meglio, e i ragazzi allenati da mister Doudou hanno dimostrato di esserne in grado, tirando fuori il proprio carattere nei momenti del bisogno: questo lo testimonia la gran prestazione di cuore offerta contro la Nuova Spinazzola, nonostante la sconfitta, ma soprattutto l'importante vittoria conquistata ad Alberobello. Ed è da qui che bisogna andare avanti, per non mollare e disputare un gran campionato.Per quanto riguarda il Foggia Incedit, invece, non si può dire che gli ospiti abbiano avuto un inizio di stagione esaltante. Alla sconfitta in trasferta all'esordio, per 2-1 contro il Canosa, sono infatti seguiti due pareggi casalinghi con il punteggio di 1-1, contro Manduria in campionato e proprio contro Canosa in Coppa Italia. Una nota positiva per i foggiani è però costituita dall'avvio di stagione del bomber Giuseppe Siclari, alla terza stagione in maglia Foggia, che ha segnato tutti e tre i gol della propria squadra nelle succitate tre partite, e che l'anno scorso aveva punito proprio i neroverdi nel 2-0 incassato in trasferta.La stagione prosegue quindi spedita, e il capitolo 3 dei 38 previsti dal Campionato di Eccellenza di quest'anno è alle porte con entrambe le formazioni che hanno un obiettivo ben preciso: per il Corato è quello di dare seguito al trionfo ottenuto contro l'Arboris Belli per uscire dall'attuale bilancio negativo di punti in classifica; per il Foggia, raggiungere la prima vittoria stagionale e rimettere la propria annata sui binari giusti sin da subito.