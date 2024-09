Calcio, il Corato oggi in trasferta a Galatina

La 4^ giornata del Campionato di Eccellenza Pugliese mette il Corato di fronte alla prima lunga trasferta della stagione: i neroverdi saranno impegnati nel leccese, una novitร dovuta al ritorno del girone unico di quest'anno, e saranno ospiti nello ๐’๐ญ๐š๐๐ข๐จ "๐†๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ฉ๐ž ๐’๐ฉ๐ž๐œ๐œ๐ก๐ข๐š", a casa del Galatina Calcio.Una prova sicuramente impegnativa per i ragazzi di mister Doudou, che si approcciano a questa trasferta con dei segnali certamente ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ข: in campionato il bottino รจ di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta, ed in particolare la prestazione fornita nell'ultima gara ha confermato che il lavoro della squadra in allenamento non potrร che dare frutti sempre migliori settimana dopo settimana. A questo si aggiungono gli ๐ข๐ง๐ง๐ž๐ฌ๐ญ๐ข che continuano ad arricchire la rosa coratina, su tutti Colaci che, da subentrato, ha subito dato una buona impressione ai suoi tifosi e ha saputo dare un buon contributo a partita in corso.I padroni di casa saranno quindi i biancostellati del ๐†๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ง๐š ๐‚๐š๐ฅ๐œ๐ข๐จ, che vantano un inizio di stagione tutt'altro che deludente: una vittoria e due pareggi in campionato, la vittoria in trasferta per 0-1 sul campo del Novoli in Coppa Italia, un attacco prolifico e una difesa decisamente solida. Il Galatina, forte di numerose riconferme tra i suoi giocatori principali e della continuitร fornita dalla permanenza di mister ๐“๐š๐ซ๐ญ๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š, si candida quindi ad essere una delle "schegge impazzite" di questo Campionato di Eccellenza, dopo aver conquistato la categoria nella passata stagione grazie alla vittoria del Girone B del Campionato di Promozione proprio sotto la guida di Graziano Tartaglia. Da tenere d'occhio, inoltre, tra i biancostellati รจ ๐ƒ๐š๐ฏ๐ข๐ ๐Œ๐จ๐ฅ๐ข๐ง๐š ๐†๐จ๐ง๐ณ๐š๐ฅ๐ž๐ณ, decisamente ispirato nel suo avvio di stagione avendo siglato 3 reti nelle prime 4 partite.Una trasferta tosta dunque per il Corato, che ha perรฒ l'occasione di fare bene su un campo difficile per permettere alla propria stagione di decollare definitivamente, quando siamo ormai giunti al quarto impegno di Campionato.