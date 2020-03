Coronavirus, partite a porte chiuse per l'USD Corato Calcio

Partite a porte chiuse per la USD Corato Calcio 1946 come reso noto dalla società sportiva.Dal 5 marzo fino a venerdì 3 aprile, gli allenamenti e le partite ufficiali del Corato Calcio, si terranno rigorosamente a porte chiuse, per l'emergenza Covid-19, come da DPCM del 4 marzo 2020.Si invitano pertanto gli appassionati e sportivi neroverdi a non recarsi alla stadio, in quanto non sarà consentito in alcun modo il loro accesso all'impianto sportivo» - comunica la società.