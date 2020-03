Covid-19, sospesi tutti gli allenamenti della NMC

La dirigenza della Nuova Matteotti Corato, in ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha deciso di sospendere fino al prossimo 15 marzo tutti gli allenamenti e le attività sportive del centro minibasket, del settore giovanile e delle squadre senior.Tale decisione ha lo scopo di sensibilizzare tutti i propri tesserati e le rispettive famiglie al rispetto delle raccomandazioni diffuse dal Ministero della Salute e ad agire in termini di buon senso, nella speranza di poter garantire, quanto prima ed in totale sicurezza, la ripresa delle attività a tutti gli iscritti.Il direttivo della Nuova Matteotti Corato è fermamente convinto che, ancora una volta, se si fa squadra e si assume uno spiccato senso di responsabilità di fronte ad un problema che potenzialmente coinvolge tutti, l'emergenza sanitaria può conoscere la parola "fine".La società fa sapere, inoltre, nel modo più assoluto e categorico, che non vi sono, fra i propri iscritti, soggetti colpiti da Covid-19.